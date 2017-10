Kodusõda ERRis. Erik Roose teeb seda, mida lubas

Esimesed litakad sai Erik Roose veel enne, kui ta Eesti Rahvusringhäälingus (ERR) tööle hakkas.

Juba tema valimine oli painav, sest märtsis toimunud ringhäälingunõukogu istungil pälvis Allar Tankler neli häält, Mart Luik kolm ja Roose vaid kaks. Roose kui nõrgim kandidaat langes mängust välja.

Et saada valituks, pidi teises voorus üheksast nõukogu liikmest tervelt seitse andma kandidaadile oma toetuse. Ehkki tugevaim kandidaat Tankler sai kuus häält, ei õnnestunud talle ka pikkade vaidlustega seitsmendat toetajat leida. Siis muudeti valimiste käigus reglementi ja hääletati hoopis, et kellel on kõige vähem vastaseid. Selle hääletuse võitiski Roose. Nii saigi temast uus boss.

Järgmine laksatus kõlas mais.