„Heartworms“ on 16 aasta jooksul alles viies Ameerikast Albuquerquest pärit indirokkansambli The Shins album. Kui esimesed kaks ilmusid ainult kaheaastase vahega, siis viimase kolme kirjutamiseks ja salvestamiseks on kulunud juba tunduvalt kauem – vastavalt neli, viis ja viis aastat. Kuigi kodusalvestajast stuudioperfektsionistiks kasvanud ­James Merceri bändi helipilt on aastatega aina lihvitumaks muutunud, pole tema lugude käekiri drastilisi hüppeid teinud.