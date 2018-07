Miks väga suur hulk tartlasi ja ka inimesi väljaspool Tartut ometi ei rõõmustanud, et Eesti majandus saab puidutöötlemistehase kujul vägeva süsti, nagu lubati? Algul ei tundunud mõte biorafineerimistehasest üldsegi halb (tulevast tööstust esitleti tõepoolest eufemistlikult biorafineerimistehasena!). 2017. aasta suve jooksul sai siiski selgeks, et tegemist on tselluloositehasega, sellisega nagu näiteks Äänekoskis Soomes. Ja mida aeg edasi, seda rohkem kogunes infot, mis rahutuks tegi.