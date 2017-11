Klubielu A. D. 2017: valitseb läbu ja segadus, toimub põlvkondade vahetus

Kuidas ööelul läheb praegu?

Inimesed ei ole Tallinnas kunagi nii palju väljas käinud kui praegu. Selles mõttes läheb väga hästi. Aga väljaskäimine on ka teistsugune kui varem. Aastal 2005 olid pärast kella ühte öösel üksikud kohad lahti, täna on lahti iga putka. Võid minna Telliskivi aadressidele, Kassisabas on midagi lahti, Toompuiesteel on midagi lahti, vanalinnas on miljon kohta lahti. Ööelu definitsiooni all võid praegu minna 30-le, võib-olla 50-le aadressile.