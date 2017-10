Kirurg jättis patsiendile tampooni kõhtu, haigla maksis suure kahjutasu

Seitse aastat oli patsient X tundnud kõhus imelikke valusid. Tema advokaat kirjeldas Tartu maakohtusse saadetud hagis, kuidas patsient pidi aastaid piinu ja valusid taluma.

Tõde tuli päevavalgele ultraheliuuringul, kus ilmnes, et kõhus on võõrkeha – operatsioonil kasutatav marlitampoon. See oli lõikuse käigus tema kõhtu unustatud.

Lugu lahenes kohtusse jõudmata, suve lõpus tegi Tartu maakohus määruse, et pooled on jõudnud omavahel kohtuvälisele kokkuleppele.