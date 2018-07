Kirsti Valdstein-Timmer soovitab puhkuse ajal logeleda

Kirsti Valdstein-Timmer avas möödunud reedel kodulehe „Kirsti Timmeri maagiline maailm” (kirstitimmer.ee), kus avaldab iganädalasi taroskoope ning annab muid elulisi nõuandeid.

Valdstein-Timmer tõdeb, et suvel (ja ka hilissügisel) on kliente rohkem, sest siis veedetakse palju aega peredega. Kellel see võimalus puudub, tunneb end üksikuna. „Kuidagi kurb, et ilusa sooja ilmaga on hinged nii katki,” ütleb Valdstein-Timmer. Ta on täheldanud, et mida tublim ja edukam inimene, seda katkisema hingega. Inimesed satuvad vahel oma muredega nii puntrasse, et helistavad lausa kell üksteist õhtul ja paluvad temalt abi.