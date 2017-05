Kirsti Vainküla: Riigikogulased, keda koid kiidavad!

Siis kandsid naised põhiliselt paari sorti peakatteid – valgeid barette (mida vinüülplaadil pingule tõmmatuna kuivatati, sest muidu läks müts kuivades laperguseks), aga ka sinirebast, karakulli. Jänesemütse oli kõigil meestel meetrite viisi, igas värvitoonis…

Ja kui see eritellimusel naaritsamüts valmis sai, läksid sugulane ja tema abikaasa naaritsamütsile järele. Nagu nõukaajal ikka, hakati õmbleja juures liikusid tegema. Kui sugulane ja tema liikudest väsinud abikaasa vastu hommikut koju jõudsid, polnud naise peas enam naaritsamütsi. Pea oli väljastpoolt vaadatuna paljas. Naine heitis magama, et unustada see hirmus kaotus, kuid abikaasa, teades, kui palju tutvusi ja raha sellele kulus, läks pimedasse lumisesse talvisesse öhe mütsi otsima. Ja leidiski – veidi maad eemal lume seest.