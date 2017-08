Kirjaniku aed: Liikuv ja liikumatu

Minust saaks vilets munk. Mitte sellepärast, et ma ei suudaks loobuda elu mõnudest – suudaksin küll, kui tahaksin. Ma lihtsalt ei taha. Aga on olemas üks selline iseloomujoon, milleta munk mu meelest toime ei tuleks, ja see mul tõepoolest puudub. Pean silmas võimet allutada ennast väljastpoolt saadud korrale, pühendada end millelegi, mis oleks kogu aeg üks ja mu maailmas ülim. Fundamentaalset korrastatust. Olukorda, kus kõik raamatud on üks raamat. See oleks talumatu.

Meie maakodu aia on Rosita kujundanud nii, et neli aastaaega oleksid, igaüks omal viisil, seal kogu aeg korraga kohal. Umbes sellist põhimõtet järgib oma maja välja mõeldes XI sajandi jaapani romaani „Genji lugu“ nimitegelane. Kuna ta on prints, on tema võimalused veidi ulatuslikumad ning ka maja nelja eraldi aiaga, kuhu on istutatud just õigele aastaajale vastavad taimed.