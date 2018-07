Kirjanik Sofi Oksanen: Putini-Trumpi Helsingi kohtumise kohal kõrgub Nõukogude aja vari

Guardian News & Media

Kui sai teatavaks uudis, et Putini-Trumpi kohtumine peetakse Helsingis, teritasin osade kommentaaride peale kõrvu. Rahvusvahelises meedias räägiti sellest, et Soome valiti toimumispaigaks, kuna see on “neutraalne pind” - maa, mis on tuntud oma erapooletuse poolest ja kus külma sõja ajal peeti ida ja lääne kohtumisi. Kuid tänapäeva Soome ei ole sugugi selline. Soome on Euroopa Liidu liige. Soome ei asu mingil Euroopa ja Venemaa vahelisel hallil alal.

Soometumise aegsete väljendite üleskaevamine on viga. Keel kujundab reaalsust ja meie lähiajalugu paneb Soomet jätkuvalt teatud viisil käituma. Soome ei ole NATO liige ja selle põhjuseks võib olla Venemaa pidev käratsemine, mis on meid ära veennud, et liitumisel kukuks meile taevas pähe.

Kui ma 1977. aastal Soomes sündisin, vaevles riik ägedate soometumiskrampide käes.