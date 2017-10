Kirikuõpetaja Annika Laats: see, nagu oleks me Urmas Viilmaga vastased, on tõest väga kaugel

47aastase Risti koguduse kirikuõpetaja ja Tallinna Lastehaigla hingehoidja Annika Laatsi sõnavõtt kolmapäevases „Suud Puhtaks“ telesaates pani herilaspesa kombel sumisema meedia, kirikuringkonnad ja sotsiaalmeedia kogukonnad. Laatsi avaldus täitis ta postkasti tuhatkonna tänukirjaga, aga tõi kaasa ka luteri kiriku peapiiskopi Urmas Viilma manitsuse.

Võtsin Laatsiga ühendust neljapäeval, paludes tal vastata enda ja peatoimetaja Erik Moora küsimustele, mis tekkisid pärast saate vaatamist.

Kas su vaade usule, kirikule on muutunud sest ajast, kui sind aastal 2011 aasta vaimulikuks valiti?

Usk ehk usaldus elava jumala vastu pole midagi tardunut ega kivisse raiutut. Usalduses on oma tõusud ja langused, rõõm ja kõhklused. Kuna see pole konserveeritud ega klaaskappi pandud asi, vaid suhe, on see kindlasti muutunud. Ma loodan, et ennekõike avardunud ja kasvanud.

Kirik on aga üks ääretult avar, üle ruumi ja läbi aegade ulatuv, jumalat usaldavate inimeste kogu. Osaks sellest kirikust on ka mu Risti kogudus ja väga paljud õed-vennad Eestis ning kogu maailmas. Nende usk ja suur süda, tarkus ja pilgu lai haare on suureks toeks.

Kuidas EELK on sama aja jooksul muutunud?

EELKs on viimaste aastate jooksul õhkkond pigem helgemaks läinud ning usaldust ja üksteise hoidmist juurde tulnud. Hindan kõrgelt meie peapiiskopi Urmas Viilma osa selles. Tal pole oma ametis kerge, aga see polegi kerge – seista pidevas meedia valgusvoos, suhelda riigi ja poliitikutega, otsida keskteed, lepitada erinevaid vaateid ja suundumusi. Viimastel päevadel on meedias jäänud mulje, nagu oleks me vastased. See on tõest väga kaugel. Me suhtleme tihedalt ja hoolime teineteisest.