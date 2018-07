Teate küll seda Facebookis ringlevat pilti viiest luukerest, kes istuvad ümber kopitanud teelaua, pildi all kiri, et need on tüdrukud, kes ootavad – ikka veel – seda Õiget. Printsipiaalsed neiud, kes pole soostunud unistuste latti allapoole laskma, kes otsivad seda ühte ainukest, kes (või mis) oleks nende armastust väärt. Keegi on neile kunagi öelnud, et tee elus ainult neid asju, mis on päriselt sinu omad, leia oma kirg, järgi oma õnnetähte, ära tee kompromisse ega lepi poolikute lahendustega.