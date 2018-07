Kinnisvaramaaklerite mõõdutundetu bluff: „Rand kiviviske kaugusel!“

Portaalis City24 leidub müügikuulutusi ligi 200 uusarenduse kohta. Kõigist objektidest räägitakse ülivõrdes, iga kolmas arendus on ainulaadne pärl, kus järel „veel viimased kodud“. Pole ainsatki uut maja, mille aknast avaneks keskpärane vaade. Mis asuks Tallinna kesklinnast liiga kaugel, ebaturvalises miljööväärtusetus paigas, pika, närvilise ja ummikuterohke autosõidu kaugusel.

Ükski maakler ei müü kitsaid, pimedaid, ebapraktilisi, vanamoelisi, läbimõtlemata planeeringuga ja nõudlikule maitsele mittevastavaid kodusid. Selliseid, mis oleks ebaterviklikult arendatud, mitteprivaatsetes ja rahututes linnaosades.

Üle rohtunud niidu trepini

Viimsirahu elurajoon Aiandi tee ääres. Arendaja ITM Grupp Arendus on ehitanud „äärmiselt kvaliteetsed“ ridaelamud. Lubatakse „lähedalasuvast kohvikust tulevat kohviaroomi“ ning arendaja ei pane pahaks, kui ostja puhkab oma kodu elutoas „mistahes ajal“.

Ka Viimsi keskus on „nüüd lähemal kui kunagi varem“. Seda tänu Põhjakonna trepile, mis viib nõlvast alla keskusesse. Trepp peaks olema „mõnesaja sammu kaugusel“, kuid need sammud tuleb teha läbi rohtu kasvanud niidu ning keset teed paikneb suur veetöötlusjaam. Rohtunud niidud on rästikute lemmik­elupaigaks.

Viibime arendaja väitel mere ääres, müügikuulutusel lustib pere rannas. Olgugi et rand on tegelikult mitme kilomeetri kaugusel.