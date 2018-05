Kinnisvarageenius lüpsis sinisilmset suguvõsa 54 miljoni euroga

Ameerikas elavad neli keskealist daami ja üks härra, kes arvasid aastaid, et neil on Eestis kindlates kätes pirakas varandus. Kümned miljonid eurod. Tarvitseb see vaid rahaks pöörata, et nautida mõnusat pensionipõlve.

Ent nüüd jääb Christine McCormickul, Elizabeth Medgyesyl, Catherine Guntheril, Karen Turcotte’il ja Michael Guntheril üle vaid kukalt sügada. Eestile mõeldes tuleb klomp kurku.

Viis ameeriklast on Güntherite suguvõsa järeltulijad, kellele tagastati 2002. aastal ligi sajahektariline maatükk Saue vallas, Laagri aleviku ja Allika küla vahel. See on kuum kinnisvarapiirkond, kuhu rajatakse Veskimöldre elurajooni.

Ameeriklaste vanaisa Herbert Günther pidas Eesti Wabariigi ajal Raekoja platsis omanimelist poodi, mille hüüdlause ütles, et sealt saab kõike. Ent Herbert oli ka seelikukütt – asjaolu, mille tõttu ta oma naisest Alice’ist lõpuks lahutas. Nii abiellus vanaema Alice uuesti, seekord kuulsa ja mõjuka pankuri Klaus ­Scheeliga. Seega oli pankur Scheel viie ameeriklase kasuvanaisa.

Maatükil Saue vallas, mille Güntherid tagasi said, paiknes nende esivanemate kodu.

Et kõik viis elavad ookeani taga oma elu, usaldasid nad Eestis kinnisvara eest hoolitsema perekonnatuttavast kinnisvarahai Margus Haua. Haud sai ameeriklastelt notariaalsed ja apostillitud volikirjad, et võib pere kinnisvara käsutada, seda arendama asuda ja selle parimal moel rahaks teha.

Pere usaldas Margus ­Hauda jäägitult. See osutus veaks.