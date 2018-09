Killuke Michelangelot Tallinnas

Kui möödunud nädalal võttis üle 10 000 inimese jalge alla tee Kumusse, et näha 500 aastat tagasi elanud Michel Sittowi haruldasi maale kunstniku esimesel isikunäitusel, siis kunstipärandi poolest rikkas Roomas külastab ainuüksi üht kabelit umbes 20 000 inimest päevas. Kui meil ületab mitu tundi kestev järjekord näitusesaali uudiskünnise, siis maailma suurtes metropolides pole sajandeid vanade kunstiteoste nägemiseks sabas seismine midagi erilist. Vatikanis asuv Sixtuse kabel renessansiajastu geeniuse ­Michelangelo freskodega on üks sellistest vaatamisväärsustest. Neli aastat tagasi võttis Vatikan vastu otsuse, et piirab aastas Sixtuse kabelisse pääsevate külastajate arvu 6 miljoniga. Inimeste higi rikub kabeli mikro­kliimat, nende riietega koos pühakotta pääsev tolm ei tee õrnadele freskodele head ja mis veelgi massidega kaasneb – paljud inimesed ei oska käituda pühakojas, kus valitakse Rooma paavsti, ja eiravad kabelis kehtestatud pildistamiskeeldu. Pildistada tohib aga Sixtuse kabelis piltlikult öeldes ainult kokkuleppel jumalaga.

2017. aastal andis Vatikan koostöös Itaalia kirjastusega Scripta Maneant välja kolmeköitelise umbes 27 kilo kaaluva mammutteose „La Cappella Sistina“, mis kohvilauaraamatuks kuidagi ei kvalifitseeru. Köidete formaat on 43,5 x 61 cm ning neis on 778 ülikvaliteetses värvitrükis lehekülge. Teos dokumenteerib digitehnika viimase sõna abil kogu kabelit ehtiva kunsti, nii Michelangelo laemaali (1508–1512) kui kabeli idaseina katva „Viimse kohtupäeva“ (1535–1541), aga ka varasemate meistrite tööd 15. sajandist. Nii lähedalt ei ole kabelis iialgi võimalik neid töid vaadata – koguni 220 fotot väljaandes on üks-ühele mõõtkavas; iga kunstniku parandus, iga erinev krohvikiht, iga pisemgi detail on 65 õhtut ja ööd kestnud pildistamise tulemusel kaante vahele saanud. Kui järgmisel nädalal külastab Tallinna Rooma paavst, siis Sixtuse kabeli imeraamatud jõudsid siia tutvumiseks juba suve keskel, vähemasti üks kokku 1999st eksklusiivsest ja hirmkallist (13 000 eurot) väljaandest on nüüdseks ka Eestisse ostetud. Mis on sellise luksusteose mõte tänapäeval, kui kõik on veebis?