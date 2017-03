Alles aastalõpus tuli Areenis Brian Jones­town Massacre’i albumist „Third World Pyramid“ kirjutada, kui juba on ilmunud uus üllitis samalt ansamblilt. Rääkimata sellest, et bändi liider Anton Newcombe tegeleb lakkamatult ka kõrvalprojektidega, olgu filmimuusika, produtseerimistöö või näiteks koostööalbumid partneri Tess Parksiga, kes ka uuel „Don’t Get Lostil“ mitmes palas üles astub.