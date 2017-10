EE: Kui palju hääli te valimistel saite?

Siim Kallas: 1082!

Valimised.ee lehel oli kirjas, et 1080...

(Veidi vähem enesekindlalt) No äkki siis oli 1080. Mul oli tunne, et 1082 oli.

Igatahes parim tulemus Viimsi vallas.

Seda küll.

Miks hakkate Viimsi vallavanemaks?

(Krapsakalt) Noh, mitmed asjaolud langesid kokku. Ühest küljest olen ma ju eluaeg harjunud mingi täidesaatva ameti peal tegutsema ja nüüd on nagu tükk aega juba vahet olnud. Ja ... põnev on. Vald on siin suur, väga kiiresti arenev, ja kuna me ei leidnud inimest, kes meile kõigile oleks sobinud kui vallavanem, siis ühel hetkel tegime Taavi Kotkaga otsuse, et tema hakkab volikogu esimeheks ja mina vallavanemaks.