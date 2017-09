KIBE HEITLUS: Wolti tulek on kohalike toidukullerite hulgas tekitanud palju paksu verd

„Olen jah leilis, seda ma võin küll öelda!“ raiub Tanel Ader (31) kätekõverdusi tehes (vestleme tema varahommikuse trenni ajal).

Ader on üks toidukulleriteenuse Mychef omanikest, soomlaste Wolti suuremaid rivaale, Eestis tegutsenud kuus aastat.

Wolt on Soome idufirma, mille tunneb Tallinna ja Tartu tänavatel ära siniste valge kirjaga kastide järgi, mis hüplevad eksinud moega ratturite pakiraamidel. Kastides on kuum valmistoit. Wolt on uus trend pealinnas, millest moodsad tallinlased praegu räägivad.

Eestis on Wolt tegutsenud veidi enam kui aasta, aga haarab kliente kamaluga. Augustis kasvas nende käive kümme protsenti nädalas.

Konkurente see ei rõõmusta.