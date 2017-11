Keskklassi Ikea-kultuur meenutab Andrei Liimetsale, et pungivaimu tuleks alati kaasas kanda

Ta on kirjutanud kultuuri­kriitikat Sirbis, Müürilehes, Eesti Ekspressis, ERRi kultuuriportaalis jm ning on üks Raadio 2 kino­saate „Kinovärgiga mandariin“ saatejuhtidest. Lisaks aktiivsele filmivallas tegutsemisele töötab Liimets mitmes kodanikuühiskonna organisatsioonis, nagu vabaühenduste liit EMSL ja MTÜ SPIN. Novembri keskel valis Eesti filmiajakirjanike ühing Liimetsa oma uueks esimeheks.

Kino

Kriitikuna on kõige raskem hoida vaimuseisundit, kus suudaks üha uuesti ja uuesti vaimustuda, mitte küüniliseks muutuda. Kui ikka kinoekraanidele väänatakse neli ühte nägu koomiksi­märulit jutti, on lihtne ajusurmale ja üldisele apaatsusele alluda. Ometi on filmikunst mul varastest eluaastatest peale läbi kõigi muutuste, uute armastuste ja väsimiste südames olnud. Jumal tänatud, et novembris aitab uuele elule PÖFF.