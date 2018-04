Kesk-Eestis registreeriti punetistesse haigestumine

Praegu ei ole teada, et mees kedagi teist nakatanud oleks, kinnitas Terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri.

Terviseameti kinnitusel jälgitakse inimesi, kes haigestunud mehega kokku puutuda võisid, et märgata võimalike haiguse tunnuste ilmnemist. „Praegu on peiteaeg,” märkis Saluri.

Möödunud aastal tunnistas Maailma Terviseorganisatsioon Eesti punetiste ja leetrite vabaks piirkonnaks ehk riigiks, milles need nakkushaigused koha peal ei levi. Viimati registreeriti kaks punetiste juhtumit 2013. aastal.

Uus leetrite juhtum Saaremaal

Viimastel aastatel on registreeritud ka üksikuid leetrite juhtumeid, mille puhul on teada, et haigus on riiki sisse toodud. Näiteks diagnoositi Saaremaal märtsi lõpus – aprilli alguses kaks leetritesse haigestumise juhtumit.