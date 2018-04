Kes võidab valimised: kõik trumbid on Reformierakonna käes

Poliitilised tuuled pöörduvad Reformierakonna jaoks üha soodsamaks. Valitsuse ja valitsusparteide reitingud on madalad ja Reform on ennast suutnud kehtestada ainsa tõsiseltvõetava opositsioonina. Ta on kergelt parempoolne, aga mitte liiga. Kõigis majandus- ja rahandusküsimustes on Reformierakond suveräänne valitseja. Kunagine konkurent selles liinis IRL on oma usaldusväärsuse maha mänginud. Reformierakond on ka kergelt konservatiivne, aga mitte räuskav nagu EKRE. Nende „tasa sõuad, kaugele jõuad“- ja „tark ei torma“-konservatiivsus köidab märksa suuremat osa valijaid.

Kui Reformierakond tegi mõni aasta tagasi strateegilise otsuse julgeolek enda teemaks teha, kutsus kindralid parteisse (­Laaneots, Kert) ja hakkas igal võimalusel NATO lennukite taustal poseerima, siis täitsid nad viimase tühiku oma ideoloogias. T