Kes võidab Eedeni kinosõja: Forum Cinemas või Apollo?

Kaarel Lott RUS

Aldo Luud

Eestis saab kino ka väljaspool kinosaale – Forum Cinemas ja Apollo on mõlemad arusaamal, et nemad avavad Tartu Eedeni kaubanduskeskuses aasta lõpus uue kino. Ühele kinokompleksile on kaks tahtjat.