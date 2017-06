Kes on tegelikult kõige tähtsam eestlane Brüsselis?

Eesti alalise esindaja ehk suursaadiku Kaja Taelaga kohtusin ma Brüsselis hästi eestlaslikul kombel. Euroopa Parlamendis näidati 20.juunil kõigile huvilistele mängufilmi „November“.

Parlamendisaadiku Urmas ­Paeda kui omaaegse kultuuriministri kutsumuseks on tuua meie uuemat filmiloomingut Euroopa mõttekoja labürintidesse. Mängufilm „November“ oli ­sümboolne sissejuhatus Eesti eesistumisele Euroopa Liidus. Kõik need kratte meisterdavad ning Jeesuse ristikuju pihta tulistavad pesemata nägudega talupojad, kelle parimad esindajad jooksevad libahunti ja kavandavad unes kõndiva mõisapreili (eluvõõras sakslanna) mõrvamist. Filmi eel ütleb Kaja Tael, kes pole filmi veel jõudnud vaadata, kuid kes näikse aimavat, millest see olla võiks, et kunst tegeleb petmisega, nähtut ei maksa võtta puhta kullana. Umbes nii kõlab meie Brüsseli ­esiametniku hoiatus.