Kes on näinud orelit, mis mängib, tossu laseb ja konjakit pakub!?

KALJU KIVI

(Palav maikuu. Elulõng Kivide maamaja seina ääres õitseb nagu jaksab, ja Kalju Kivi, tunked jalas, annab oma maakodu aidas steampunk-töödele viimast lihvi.)

„Mis aparaat see sul on?“

Kalju: „Mu enda välja mõeldud aparaat.“

„Rauast?“

Kalju: „Koputa ja proovi!“

Kõmiseb nagu vineerist pinal.

„Haa-haa. Fake!“ Kaljul on rõõmus meel.

„Tegelikult on see jupp siin konservikarbist. Ja see oli kunagi purk, milles olid oad. Ja edasi on siit kõik puust. Aga ma värvisin selle värviga, mida pärast aktiveeritakse, ja lõpuks läheb kõik rooste ja näeb välja, nagu oleks ürgvana.“

„Uskumatu!“

EERIK KÕUTS

(Teel Eerik Kõutsiga Kalamajast Viinistule peab Kõuts kõrvalistmel loengut.)

„Kui ilusad on 19. sajandi masinad!“ õhkab Kõuts.