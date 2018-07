Alljärgneva edetabeli aluseks on mullu metsa- ja puidutööstuses teenitud kasumid. See ei tähenda, et nimetatud summad oleksid ettevõtjatele dividendidena välja makstud.

Edetabeli koostamisel võtsime aluseks e-krediidiinfo andmebaasi, mis näitab tegelikke kasusaajaid.

Pingerida ei ole täielik, sest mitu tuntud ettevõtet ei ole oma aastaaruandeid esitanud. Näiteks 2016. aasta tulemusi arvestades võiks esimese kuue sekka kuuluda ka Kehras tegutsev Horizon Tselluloosi ja Paberi AS.

Küll aga näitab pingerida, et eriti edukas on selles äris väliskapital.