Kersti Kaljulaiu kättemaks. Janek Mäggi: „Sain presidendilt korraliku peapesu juba aasta tagasi. Nüüd jälle.“

Reede õhtupoolikul paistab Janek Mäggi selgelt närtsinuna. Ta ütleb, et tõusis hommikul kell viis ja pole lõunale jõudnud. Superministeeriumi sööklas on saadaval vaid kukleid, millest ühte püüab vastne minister intervjuu käigus kohvi kõrvale mugida.

Kolmapäeval kutsus president sind enne ministriks nimetamist pooleks tunniks enda juurde. Mida ta sulle rääkis?

Ta alustas sellega, et tal on kaks suurt probleemi. Esimene on minu huvide konflikt (Mäggi firma Powerhouse tegeleb ka poliitilise lobitööga) ja teine minu šovinistlikud seisukohad: lugu 30aastastest naistest (Mäggi rääkis 2010. aastal meeste tervise teemalisel konverentsil, et kui naine hakkab 30aastaselt endale meest otsima, siis on tema rong lootusetult läinud – S. V.), aga ka lugu, mis puudutas tema esimest aastapäevakõnet (sealt pärineb palju kõneainet pakkunud lause „Mõtlesime sõpradega, et kelle naist me siis täna koos peksma hakkame? Kas tõesti on Eestis olukord nii hull, et vabariigi aastapäeval peab rääkima peksmisest?“ – S. V.). Selle aastapäevakõne analüüsi tellis minult Vilja Kiisler Äripäevast.

Need olid kaks põhiprobleemi. Et kuidas ma need lahendan.

Alguses tundus mulle, et president on natuke ärevil.