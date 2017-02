Keraamikat igale maitsele

Esteetiliselt nauditav ülevaade keraamikast ja nõnda mikroajaloolisel viisil Euroopa kultuurist laiemalt antakse praegu Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis, kus tutvustatakse Euroopa kultuurielu keraamikas – barokist tänapäevani.

Väljapanek on suurejooneline koostööprojekt, kuhu on kaasatud meie muuseumile lisaks väga esinduslik seltskond – Saksa Porzellanikon, Hispaania keraamika- ja tarbekunstimuuseum, Serbia tarbekunstimuuseum, Stoke-on-Trenti keraamikamuuseum, Faenza jt. Faenzas asuva rahvusvahelise keraamikamuuseumi direktor Claudia Casali pole kuraatorina väärtustanud ainult pikalt kogu Euroopale eeskujuks olnud Itaalia kõrgstiilide näiteid, vaid näidanud põnevaid kihistusi, sarnasusi ning eripära mujaltki. Siiski võiks märkida, et Faenza on ajaloos olnud väga tuntud keraamikakeskus, mille järgi kutsutakse ka portselani eeskujul loodud veidi paksemat, ent siiski hea kvaliteediga fajanssi.