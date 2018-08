Inditossik. Trussikute väel, näost ja peast karvane ja sasitud, ühes jalas punane sokk, teises ruuduline. Ümberringi hüpnakoogi ja soodsa tubaka puru. Kõik tundub talle kuidagi naljakas, psühhedeelne ja udus. Kaasa arvatud ta hommikune erektsioon. Kuigi jumalast unine, tunneb ta loidu sundi laulda ja pilli mängida. Noodid õhkuvad temast läbi tuhande kaja ja aeglasemalt, kui päike tõuseb.

Just nii. Frank-Leander Sapego ühe-mehe-idee-bändi Mees Inc. kujul on meil nüüd Eestis oma Connan Mockasin, Pure X, Mac DeMarco ja sedasorti tüüp. Vines armuindi hellik.