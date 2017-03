Kellele kuulub naise keha?

Eesti on imeline maa, siin on kõik võimalik! Näiteks võib kajuti­ahistajast saada austatud parlamendiliige, kelle kätt kõlbab ilusal naiselgi suruda – noh, lausa siis, kui see naine on president! Mul tekiks küll kripeldus, et võeh, ma ei tea, kus see käsi kõik käinud on.

Eestis võib naine teha mehega samaväärset tööd ja tal on õigus ja võimalus ja au saada selle eest vähem raha. Ja kui ta sellest kõneleb, kaagutavad teadjad-targad mehed, et näe, kommarist lesbifeminist! Lisaks on siiagi levimas trumplikud ja seaduse-ja-õiguse laadis ideed naise keha riigistamisest – ideaalne naine on ju ilus ja alandlik sünnitamismasin, mitte loov ja mõtlev jõud.