Kellele ei meeldiks olla Charles Bukowski?

Nagu üldiselt teada, oli ameerika kirjanik ja luuletaja Charles Bukowski kõva joodik ja naistemees. Aga haruldasem oli tema juures, et vähemalt samal määral sisustasid ta elu klassikaline muusika ja raamatud. Beethoven, Mozart ja Wagner; Dostojevski, Li Bo, Rabelais… Lõppkokkuvõttes oli Bukowski täielikult pühendunud kirjandusele – alkohol, muusika ja luuletused, see on väga tugev kooslus. Ta kirjutas tublisti ka proosat, aga minule avaldab ta luule sügavamat muljet. Tähtis oli talle ka kasside juuresolu ja kasside olemasolu maailmas. Ilma kassideta poleks ka Bukowskit. Maailm oleks talle liiga talumatu olnud. Õnneks kassid on, ja nii on ka Bukowski luule.