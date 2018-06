Kellega peaminister Ratas Moldovas küll kätles?

Moldova riigijuhid hüppaksid eurovankrile kohe, kui saaksid, vastan. Aga mitte õilsate väärtuste pärast või selleks, et paraneks elukvaliteet (keskmine palk on umbes 200 eurot). Tegelikult on korrumpeerunud poliitikute euroarmastus näitemäng. Tegelikkuses kontrollib üks mees, Vladimir Plahotniuc, riigis kõike. Alates sellest, mis toimub kohtu- ja parlamendikabinettides, kuni teleris näidatavani. Magnaat Plahotniuc (Plaha) hoiab Moldovat oma haardes, taskus aga Vene, Moldova ja Rumeenia passe (viimane neist väljastatud varjunime all).