Keenia tegi šokeerivat ajalugu

Keenia ülemkohus otsustas eelmisel nädalal tühistada augustikuiste presidendivalimiste tulemused – ajalooline otsus, millesarnast on maailmas varem teinud vaid kolm riiki. Opositsiooni pooldajad tähistavad demokraatia võidukäiku, samas kui tühistatud valimised võitnud Uhuru Kenyatta nimetab otsuse teinud kohtunikke pättideks. Tegu on kahtlemata Keenia ajaloo kõige dramaatilisemate valmistega. Kuidas me siia jõudsime?

Igal viiendal aastal toimuvad Keenias valimised, kus korraga valitakse nii president kui ka parlament. 2017 on valimiste aasta. 8. augustil avati valimisjaoskonnad hoolimata valimispäevale eelnenud skandaalidest. Kõik algas relvastatud rünnakuga asepresidendi maakodule vaid kümme päeva enne valimisi. Mitu tundi kestnud dramaatiline piiramine kulmineerus sellega, et tulevahetuse lõpus avastati, et eeldatud relvastatud grupi asemel oli kogu rünnaku taga vaid üks mees. Kuna asepresidendi kodu peaks olema üks riigi paremini turvatud kohti, šokeeris juhtum kogu Keeniat. Järgmisel päeval tabas aga valimisteks valmistuvat riiki veel põrutavam löök – kogu valimiste IT-süsteemi eest vastutanud ametnik leiti tapetuna. Opositsioon asus valitsevat parteid mõrva korraldamises süüdistama, kahtlustades mõrva tagamaades valimistulemuste võltsimise soovi. Valitsuspartei lükkas kõik süüdistused tagasi väites, et tegu on opositsiooni odava propagandaga.