Kaubamaja juht: ma ei muretse absoluutselt selle pärast, et meile tulevikus kliente ei jätku

Artikkel ilmus Eesti Ekspressi lisas "Eesti parimad ettevõtted 2017". Tallinna Kaubamaja võitis tiitli "Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte 2017".

Tallinna Kaubamaja kontsernis on ligi sada poodi. Ettevõtte Partnerkaardi omanikke on üle kuuesaja tuhande – mitte palju vähem kui Eestis kokku töövõimelist elanikkonda. Viimasel ajal on tublisti kasvanud Eesti inimeste palgad ja ostujõud. Sellises olukorras justkui ei saakski riigi suurimal „jaekaupmehel“ Tallinna Kaubamajal halvasti minna – ettevõtte mastaap ja jõud on lihtsalt nii suur ja äriedu garanteeritud.

Aga Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp ütleb, et saab küll. „Suurust ja mastaapi saab kasutada eelisena, aga see võib valede otsuste puhul tähendada ka kõrgelt kukkumist. Konkurents Eesti jaekaubanduses on ülitihe ja piltlikult öeldes algab igal hommikul uus võidujooks, kelle poolt klient oma rahakotiga hääletab.“