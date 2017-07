„Kedi“ (türgi k kass) on dokumentaalfilm, mida saab lugeda omamoodi antropoloogiliseks uurimuseks. See viib vaataja otse Istanbuli olemuseni ning annab vahetult edasi selle linna erilist hinge ja aegumatut aurat. Läbi Istanbuli oluliste kodanike – kasside – silmade avanevad sealsed inimesed ja paigad.

Kes on Istanbulis korra käinud, teab, et kassid on selle pulbitseva organismi lahutamatu osa. Kümneid tuhandeid on neid, kes on Istanbuli tulnud ja selle asemel, et naasta reisilt maailmakuulsate hoonete ja monumentide fotodega, sõidavad kodumaale tagasi, mälukaardid kassipilte täis.