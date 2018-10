Käsitööjäätis ja olematud raamatud

Kunst on kahtlemata ala, kus mitte kedagi ei oota pärast kooli lõpetamist töökohad, millel erialaselt tegutsemiseks on kõrgkoolis käimine mitu aastat ette valmistanud. Vabakutselisus oma ebaregulaarsete ja tihti nappide sissetulekute, poolikute sotsiaalsete garantiide ning üleüldise ebakindlusega pole paljudele vastuvõetav. „Päris tööle“ minek paneks aga suure tõenäosusega mõne aja pärast avastama, et enda kunstnikukarjäär on märkamatult soiku jäänud. Mis siis üle jääb? Võib-olla asutada oma ettevõte enda tingimustel töötamiseks? Peaks ju loovate lahenduste leidmine olema kunstnikutöö kõige olemuslikum osa üldse. USAs olevat juba ammu akadeemiline kraad kunstis heaks eelduseks saada tööd just selle hariduse omapära, laia silmaringi ja üldise ebastandardse mõtlemise tõttu.