Käsi pepul ja 10 000 eurot

Eestis ei tohiks olla palju inimesi, kes usuksid, et meie endine peaminister ja intsidendi hetkel riigikogu asespiikrina ametis olnud Taavi Rõivas astus tagasi sel lihtsalt põhjusel, et ta tantsis Malaisia baaris koos eestlannast naisega. Et võib-olla oli ta tantsides oma partnerile füüsiliselt liiga lähedal. Kohmetu ja sõnu otsiv Rõivas jõudis eelmisel neljapäeval, kui tema vastu esitatud seksuaalse ahistamise süüdistused Eesti Päevalehe vahendusel ilmsiks tulid, ühel õhtul vähemalt nelja telestuudiosse. Ühel korral tõi ta vabanduseks muu hulgas teise kultuurikonteksti, kus naine ei tohi mehega samas ruumiski olla. Mõnes mõttes on tal õigus, kuigi sel hetkel tundus see jutt tema suust sama kohatu kui kõik muu. Tegevus võis toimuda küll moslemiriigis, kus meeste ja naiste vahelised suhted on kordades rangemalt reglementeeritud kui liberaalses Läänes, kuid Rõivas ahistas siiski Eesti naist, kes on pärit temaga samast kultuuriruumist, täpsemalt Eesti peo- ja joomakultuurist. Nagu juhtumit uurinud Eesti Päevalehe ajakirjanik päev hiljem avalikustaski, esitati ajalehes tegelikkusest palju leebem kirjeldus juhtunust, kuna ohver ei tahtnud ka anonüümsena rääkida talle osaks langenud rünnaku kõigist intiimsetest detailidest. Aga Rõivasel oli õigus selles mõttes, et vägistamise või seksuaalse rünnaku puhul loeb asukohamaa väga palju.

Mõni Eesti ajakirjandusväljaanne levitas pärast Malaisias juhtunu ilmsikstulekut agaralt fakti, et seksuaalne ahistamine pole seal riigis keelatud. Vastupidi!