Selle põhjuseks on sotsiaalmeedia kasvav võim rünnates ja maha tehes hävitada inimeste ja toodete mainet, lõhkuda karjääre ja teha maatasa aastatepikkusi pingutusi. Tundlikkustoimetaja ülesanne on teose käsikiri enne avaldamist läbi lugeda ning teha (parandus)ettepanekuid selliste teemade käsitlemise kohta nagu rass, religioon, sugu, seksuaalsus, kroonilised haigused ja füüsilised puuded. Tavaliselt on arvustajatel teemaga otsene side, nii et nad saavad sel teemal n-ö täiega eluekspertidena esineda.