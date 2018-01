Kas Trump teab midagi meie e-riigist? Raske uskuda

Hetkeks, kui ajakirjanik ­Michael Wolffi (64) raamat „Fire and Fury: Inside The Trump White House“ („Tuld ja tõrva: elu Trumpi Valges Majas“) 5.jaanuaril müüki jõudis, oldi valmis Donald Trumpist ootama mida iganes. Kui sotsiaalmeedias läks liikvele väidetav raamatukatkend, kus kirjeldati president Trumpi kurtmist, et tema Valge Maja magamistoa telekas puudub „gorillakanal“, ei tundunud see sugugi uskumatu.

Katkendi kohaselt on Trumpil ettekujutus, et eksisteerib telekanal, mis näitab 24 tundi ööpäevas vaid gorillasid. Trumpi rahustamiseks monteeris personal eri gorilla-dokfilmid kokku ja kandis materjali Trumpi telerisse üle. Kuid Trump ei olnud rahul. Ta kaebas, et kanal on jama, sest gorillad ei kakle omavahel. Sisu lõigati uuesti ümber, misjärel võis õnnelik Trump kuni 17 tundi järjest kaklevaid gorillasid vaadata.