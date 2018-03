Esmalt tundus Eero Epneri, Mart Kangro ja Juhan ­Ulfsaki „Workshop“ paratamatult kui eesti uuendusmeelse etenduskunsti käilakujude kokkutulek, kus esindatud on nii Teater NO99, Kanuti Gildi SAAL kui ka Von Krahl. Neile, kellele kangastub enne vaatamist sama klišee, ütlen, et etenduse hindamiseks osutub see kasutuks.

Kui mehed paari aasta eest esimest korda jutuks võtsid, et tahaks laval midagi koos teha, oli lähtepaketis vaid tegemistahe ja usaldus teiste vastu.