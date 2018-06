Kas Smuuli "Muhu monoloogid" võis olla plagiaat?

Kas teate, kes on Vassel Randmets? See oli Muhu esimene krimikirjanik, kellele 1937. aastal ilmunud "Mõrv Metsamõisas" jäi ainsaks avaldatud teoseks ja kõik tema teised käsikirjad kadusid kahtlastel asjaoludel. Mis juhtus andeka kirjanikuga? Millised olid tema seosed kuulsa naabri Juhan Smuuliga?

Vastust otsib Muhu teine krimikirjanik Katrin Pauts oma uues raamatus "Minu Muhumaa".

Kõlakaid olen varemgi kuulnud, need ringlevad Muhus juba ammu – Smuuli „Muhu monoloogid“ polevatki päris lõpuni tema enda omad. Ma ei mõista neist juttudest esimese hooga midagi arvata, sest eks anna ju keegi pidevalt kirjanikule inspiratsiooni ja jutuotsi, olen isegi mõnda siit-sealt kaasa haaranud. Ega siis ole kohe tegemist plagiaadiga, seda nimetatakse inspiratsiooniks. See ju pole ometi keelatud? Ajalehe KesKus peatoimetaja, suur kirjandussõber Juku-Kalle Raid rõhutab, et Smuulil olnudki kombeks rahva hulgas liikuda ja lugusid meelde jätta. See ju ei ole vargus, toonitab ta.

Ja ega ma taha ega tohigi Smuuli süüdistada. Smuuli oma käest ei saa ju enam küsida, milline on tema versioon Vasseli käsikirjadega juhtunust.

Leian aga andmeid, mis vihjavad, et Smuul kasutas Vasselit ehk ära siiski rohkem kui lihtsalt mõned tema suust kuuldud lorilood.