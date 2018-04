Kas sina elad lõbujanuses või depressiivses kandis?

Instituut loodab, et kujunenud profiile võetakse maakonniti arvesse, et nende põhjal parandada inimeste elukeskkonda, olgu siis ülekäiguradade ohutumaks muutmise, suitsuandurite jagamise või alkoholinõustamise rändkabineti loomisega.

Maakondade profiilid koostanud TAI vanemspetsialist Maali Käbin ütleb, et põhitrendid – näiteks rahvastiku vananemine – on muutumatud. Aga on ka muutusi halvemuse poole: inimesed on järjest ülekaalulisemad ja liiguvad järjest vähem. Piisavalt köögi- ja puuvilju sööb ka meie kõige salatisõbralikumas maakonnas vaid viis protsenti täiskasvanutest.