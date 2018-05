22aastane Post Malone on üks edukamaid popmuusikuid maailmas. Kuigi tema käekiri kuulub hoopis teise maailma kui Eminem, on neil kahel artistil nii mõndagi ühist. Mõlemad esindavad justkui white trash-kultuuri, Ameerika vaeseid valgeid, kuid teevad seda musta muusika keeles. Kui Eminem võttis mustast muusikast räpi meisterliku sõnaseadmise, siis Malone laenab neilt hinge, see tähendab, soul-muusika tundlikkuse ning träpi deliirse minimalismi.