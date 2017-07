Paarkümmend aastat on aeg-ajalt ikka üles kerkinud küsimus sellest, kas vana hea parem-vasak skaala poliitikas veel kehtib või on juba oma aja ära elanud. Küsimus on iseenesest keeruline ja sellele polegi lihtne ühest vastust leida. Siiski, nüüd on see ehk veidi kergem kui varem, sest Eesti majandusteadlane Paul Tammert kirjutas ja avaldas raamatu „Poliitilised valikud türannia ja heaoluriigi vahel“.