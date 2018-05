Kas mu tagumik on piisavalt suur? Naised tahavad trenni ja ilukirurgia abil laiemaid vorme

© Guardian News & Media

Kui parafraseerida Sir Mix-A-Lot´i, räpi prohvetlikku “pepude” asjatundjat, siis meeldivad internetile suured tagumikud ja see ei saa ses osas mitte vaiki olla. Näib, et elame ajastus, kus hinnatakse kurvikaid naisi ja kus soov suurema tagumiku, pisema talje ja paksemate reite järele on suhteliselt levinud. Kui rääkida kehakuvandi terminites, siis on nälginud ja piitspeenikeste esteetika out, Kim Kardashian Westi multifilmilikud poportsioonid aga in.

“Nõudlus on tohutu,” kinnitab augmentatsioonile spetsialiseerunud doktor Gary Horn Harley Buttock Clinicust. Ameerika plastikakirurgide ühingu andmetel on tuharate kirurgia, täitesüstid ja implantaadid üks kiiremini kasvavaid ilukirurgia harusid USAs viimase kahe aasta jooksul.

Taguotsad on otseses mõttes kasvav turg. Igal nädalal uurivad 15-20 naist, kes külastavad Horni Londoni kesklinnas asuvat praksist, protseduuride kohta, mille abil rasv kõhult tuharatesse pumbata. Silikoonimplantaadid ja mittekirurgilised hüaluroonhappe süstid muutuvad samuti järjest tavapärasemaks.