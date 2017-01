Kas me ikka tahame, et autod end ise juhiksid?

Oleme alles isesõitvate autode arengu alguses.

Pole kahtlust, et autonduse tulevik on robotautod ehk isejuhtivad autod. Vana kooli autohuvilised küll muretsevad, et nendega kaob viimanegi sõidumõnu. Nooremale põlvkonnale aga tunduvad need lahedad – justkui oleks niigi vinget nutitelefoni veel ratastega täiendatud.

Ent aeg, mil auto inimese soovi peale ise sihtkohta vurab, on veel aastakümnete kaugusel. Robotautode arengus eristatakse viit taset: madalaimal on juhiabilised (näiteks sõiduraja hoidmise süsteem või ise parkimiskohale manööverdav auto) ja kõrgeimal täisautomaatne sõiduk. Praegu hakkame jõudma alles teisele tasemele: masin võtab teatud olukordades enda peale kiirendamise, pidurdamise ja roolipööramise, ent inimene peab olema valmis sekkuma. Tehniliste küsimuste kõrval tuleb lahendada ka juriidilised ja see võib olla veelgi raskem.