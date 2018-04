Kuritegevuse üldnäitajad kahanevad juba seitsmendat aastat järjest, kirjutab justiitsministeeriumi koostatud kuritegevuse aastaraamat. Tegemist ei ole pelgalt Eesti trendiga. Kuritegevus, eriti noorte hulgas, on taandunud viimastel aastakümnetel jõudsalt ka USAs, Kanadas, Ühendkuningriigis, Austraalias ja muudes arenenud lääneriikides. See tänapäeva kriminoloogia tähtsaim fenomen leiab aset ajastul, kui inimesed veedavad järjest rohkem aega virtuaalses maailmas. Ehk polegi see juhuslik kokkulangevus?