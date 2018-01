Kas Jevgeni Ossinovski lahkub ministrikohalt Riigikogusse?

Toetusreiting on madal, parteil on küljes „keelan-käsin“ maine ja esimees Jevgeni Ossinovski on kinni jäänud mitmetesse negatiivse tooniga teemadesse.

Sotsiaalministri tool, kus Ossinovski praegu istub, on ühele parteijuhile ülimalt riskantne valik. Sellelt alalt tulevad ainult halvad uudised: keegi ei pääsenud arsti juurde, kellelgi on väike pension, kusagil pandi hambaravi kinni. Lisaks sellele on Ossinovski juhitud ministeerium olnud pildis alkoholipoliitikaga. Sõltumata sellest, kas hinnata seda poliitikat heaks või halvaks, pole kahtlust, et Ossinovskile isiklikult ja sotside erakonnale on see kahju teinud. Iga nädal tulevad uudised, kuidas mõni Lõuna-Eesti maapoodnik teatab oma kaupluse sulgemisest ja iga nädal arvutatakse uusi aktsiisisummasid, mis piirikaubanduse tõttu Eesti riigieelarvesse laekumata jäävad.