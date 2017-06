Kas idioodi pomin suudab endiselt piisavalt idiootne olla?

Pisut imelik ja ülekohtune muidugi on rääkida Lil Yachty – 19aastane räppar, Georgia osariigist, kes on varasemalt välja andnud vaid kaks mixtape’i – debüütalbumi puhul sellest, et me oleme harjunud, justkui oleks ta naljavend. Juba oleme jõudnud harjuda? Kuidas võimalik? Aga on. Mõtled Lil Yachty, näed ja kuuled jabura soengu ja purjus olekuga ükskõikset ollust, kel varuks ports ­novelty-hitte („Minnesota“, DRAMiga „Broccoli“, „One Night“, diskolugu debüüdilt – „Bring It Back“), mis on jupp maad paremad keskmisest ­novelty-hitist. Ning selle valguses tundub „Teenage Emotions“ ootamatult täiskasvanulik ja korralik teos. Esiotsa võib tunduda, et noor mees on juba kaotanud oma noorusliku uljuse ja vembud.