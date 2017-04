Kas hinnata plaati tema kaane järgi?

Plaadipoes riiulite vahel tuhnimine on tore tegevus ning üks meeldivamaid hetki selle peaaegu et teraapilise toimetuse juures on plaadikaante kirjut maailma avastada ja imetleda. Vahel on isegi nii, et äge ümbris võrgutab ära ja tekitab tahtmise riskida ning tundmatu album kassasse viia. See, mis kaante vahelt välja veereb, on muidugi prioriteet, kuid igal juhul mängib plaadi kunstiline kujundus oma osa muusika kuulamise traditsioonis.

Tänapäeva turundushullus maailmas on veider ette kujutada, et päris helikandjate aja alguses kandis pakend vaid kaitse funktsiooni ja muusikat müüdi pruuni paberi sees. Kaanedisaini katalüsaatoriks oli LP ehk kauamängiva plaadi turule toomine Columbia Recordsi poolt 1940ndatel.