Kas Hendrik Agurist saab uue suurkooli juht? Ametit soovivad ka teised tuntud inimesed

Haridusministeerium kuulutas märtsi lõpus välja konkursi Kaunite Kunstide Kooli direktori kohale. Uus kool sünnib praegu Kivimäel tegutseva Tallinna Muusikakeskkooli, kesklinnas paikneva Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli (nn Otsa kooli) ja Tallinna Balletikooli asemele.

Ekspressis ilmunud töökuulutus ütleb, et kandideerimisavaldusi saab esitada 4. maini ning väljavalitu peab tööle asuma mitte hiljem kui septembris.

Kuluaarides peetakse soosikuks Hendrik Agurit, kes töötab Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) direktorina.

Agur on võimas nagu orkester. Kui meedia räägib haridusest, võetakse letti Agur. Kui meedia räägib poliitikast, sobib samuti Agur. Kaunid naised – ikka Agur. Eralennukid – loomulikult Agur!

Agur on ambitsioonikas juht, kes mitte ainult ei unista oma asutuse kasvust, vaid on ka selle ellu viinud: mullu sügisel avati GAGi uus maja Kalamajas ning paljude lapsevanemate ja vilistlaste avalikust vastuseisust hoolimata osutus see edukaks projektiks.

Agur kinnitas Ekspressile, et on uue kooli direktoriks kandideerimisele mõelnud, kuid polnud selle tõiga väljatulekust sugugi vaimustunud, sest GAGi koolipere seda veel ei tea.