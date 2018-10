Kas Eesti võidab rohkem ühest geeniusest või tuhandest nutikast noorest?

Hiljuti kirjutas Targo Tennisberg siinsamas Eesti Ekspressi veergudel, kuidas meil on puudu noortest tippude tippudest inseneeria ja tehnoloogia valdkonnas. Põhjusteks muuhulgas ebapiisav õpe koolides ning huviringides. Kuna oleme selles maailmas igapäevaselt, siis mõne väitega ei saa me kuidagi nõus olla. Eestis on sadu õpetajaid ja huviringide juhendajaid, kes igapäevaselt soovivad lapsi ja noori innustada seda põnevat maailma avastama. Meil on üle 280 LTT valdkonna (loodus-, teadus- ja tehnoloogiavaldkond) huviringi info www.huviring.ee lehel ning tegelikkuses on neid huviringe palju rohkem. 2017. aastal avaldatud Praxise uuringust selgus, et 68% Eesti üldhariduskoolidest pakub oma õpilastele IKT valdkonna huviringe. Küll aga nõustume, et tugeva inseneri kasvatamine ei käi üleöö. Näiteks robootika valdkonnas toimusid esimesed koolitused 2008. aastal, kus osalesid vaid paarkümmend õpetajat. Nendest pooled tegutsevad valdkonnas ka 10 aastat hiljem.

Kas tippude tippude leidmine peab olema eraldi eesmärk? Või võidab meie ühiskond rohkem sellest, kui rohkem lapsi ja noori on uudishimulikud ning tunneksid ja avastaksid ümbritsevat maailma - nii loodust, elukeskkonda kui virtuaalmaailma?